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Novo diretor de Educação da FPA projeta novos cursos para 2027
Foto: Divulgação - Bruno Dias assumiu o cargo no início deste ano e já programa lançamentos
Terapia Ocupacional, Serviço Social e Gestão da Tecnologia da Informação serão novidades
Por Da Reportagem Local | 14 de maio, 2026

O novo diretor de Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias, que assumiu o cargo no início deste ano, já tem programado o lançamento de novos cursos para 2027: Terapia Ocupacional, Serviço Social e Gestão da Tecnologia da Informação. “Além desses estamos estudando o lançamento de novos cursos na área da saúde”, completou.

O novo diretor é bacharel em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, MBA Executivo em Marketing e formação em Didática do Ensino Superior. Com sólida trajetória na área educacional, atuou em posições estratégicas de liderança acadêmica e gestão educacional nas Faculdades Anhanguera, Universidade de Cuiabá e Unitau.

Tem experiência docente, na direção geral e acadêmica de instituições de ensino superior, vivência em gestão de graduação e pós, operações educacionais e desenvolvimento de negócios, com atuação em cursos presenciais e a distância, atuação empreendedora na área educacional, com consultoria, treinamentos, palestras e projetos de desenvolvimento institucional.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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