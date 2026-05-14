Novo diretor de Educação da FPA projeta novos cursos para 2027

O novo diretor de Educação da Fundação Padre Albino, Bruno Dias, que assumiu o cargo no início deste ano, já tem programado o lançamento de novos cursos para 2027: Terapia Ocupacional, Serviço Social e Gestão da Tecnologia da Informação. “Além desses estamos estudando o lançamento de novos cursos na área da saúde”, completou.

O novo diretor é bacharel em Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, MBA Executivo em Marketing e formação em Didática do Ensino Superior. Com sólida trajetória na área educacional, atuou em posições estratégicas de liderança acadêmica e gestão educacional nas Faculdades Anhanguera, Universidade de Cuiabá e Unitau.

Tem experiência docente, na direção geral e acadêmica de instituições de ensino superior, vivência em gestão de graduação e pós, operações educacionais e desenvolvimento de negócios, com atuação em cursos presenciais e a distância, atuação empreendedora na área educacional, com consultoria, treinamentos, palestras e projetos de desenvolvimento institucional.