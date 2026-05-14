Exportações crescem com produtos entre líderes do ranking nacional

As empresas de Catanduva exportaram US$ 78,8 milhões no primeiro quadrimestre do ano, com alta de 3,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. As importações somaram US$ 11,8 milhões, resultando em superávit de US$ 67 milhões na balança comercial.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a performance no mercado internacional colocou o município em 57º lugar no ranking estadual de exportadores, com participação de 0,3% nos negócios feitos pelo estado de São Paulo.

Os principais parceiros comerciais de Catanduva no primeiro quadrimestre do ano foram a Itália, com 11,2%, seguida pelos Países Baixos/Holanda (11%), a China (9,9%), o Japão (7,3%), a Argentina (7,3%), os Emirados Árabes (7,1%), Estados Unidos (7%) e a Rússia (5,1%).

Quanto aos produtos exportados, os extratos, essências e concentrados de café lideraram com US$ 10,5 milhões, equivalente a 46,6% e com alta de 20,6% com relação ao ano passado. O óleo de amendoim somou US$ 6 milhões, com participação de 26,7% e variação de 33,9%.

Em terceiro lugar no ranking de produtos exportados apareceu o açúcar de cana, com US$ 3,1 milhões exportados, participação de 13,7% e aumento de 121,8% na comparação com 2025.

Já com relação às importações, a maioria dos produtos veio do Paraguai, com participação de 61,6%, tendo na sequência a China (13,4%), a Argentina (11,3%) e a Itália (6,9%). Os principais produtos foram leite e nata, com US$ 2,3 milhões, participação de 78,9%, em queda de 11,6%.

PRODUTOS LIDERAM RANKING

Levantamento realizado pelo Observatório Econômico, a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mostrou que alguns produtos exportados por Catanduva se destacaram nos cenários estadual e nacional.

O óleo de amendoim aparece em 1º lugar tanto no ranking do estado de São Paulo, quanto no nacional. Nesse produto, Catanduva superou Itaju, Parapuã, Paraguaçu Paulista e Jaboticabal, líderes nos dois levantamentos.

A cidade ainda apareceu na vice-liderança entre os exportadores paulistas de alcalóides vegetais, naturais ou sintéticos, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados, atrás de Pindamonhangaba e bem à frente de Jundiaí, Cajamar e Guarulhos. No país, figura em 3º lugar.

Também alcançaram o pódio, figurando em 3º lugar estadual e 5º lugar do país, os extratos, essências e concentrados de café; os livros de registro e de contabilidade, blocos de papel, agendas e artigos semelhantes, 3º o estado e 4º no país; e as bijuterias, 3º e 5º, respectivamente.