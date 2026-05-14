Canto Coral do Oliveira Barreto fica entre projetos inspiradores do país

O projeto Canto Coral na Escola, desenvolvido pela escola municipal Prof. José D’Oliveira Barreto, de Catanduva, foi sele­cionado para a mostra nacional das Experiências Inspiradores de Gestão e de Projetos Pedagó­gicos de Educação Integral em Tempo Integral. O resultado preliminar foi divulgado pelo Ministério da Educação na última terça-feira, 12.

As atividades de Educação Musical envolvem alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, em parceria com o Conservatório Santa Cecília. As aulas são ministradas por professores especializados, duas vezes por semana, proporcionando aos estudantes o contato sistematizado com a linguagem musical, o desenvolvimento da expressão artística e o fortalecimento de competências socioemocionais, como cooperação, disciplina e autonomia.

Como parte do processo formativo, os estudantes participam do Festival de Corais de Catanduva (Feesc), que reúne regentes nacionais e internacionais, ampliando o repertório cultural e as experiências educativas dos alunos.

“O projeto contribui para a valorização da cultura, o fortalecimento da identidade dos estudantes e a promoção de uma educação integral, articulando diferentes dimensões do desenvolvimento humano”, destaca a diretora da unidade, Daniele Butarelo Catelan.

A iniciativa surgiu da necessidade de ampliar as oportunidades educativas oferecidas aos estudantes, promovendo formação que contemple não apenas os aspectos cognitivos, mas também as dimensões culturais, sociais e emocionais, conforme os princípios da Educação Integral. Considerando o contexto escolar e a importância da arte como instrumento de desenvolvimento humano, a escola estabeleceu parceria com o Conservatório Santa Cecília.

A abordagem foi implementada com estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, fase em que as crianças apresentam grande potencial de desenvolvimento artístico e social.

De acordo com a escola, a experiência tem contribuído para o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo avanços nas dimensões artística, social, emocional e cognitiva. “Observa-se o fortalecimento da autoestima, da autoconfiança e do senso de pertencimento, além do desenvolvimento da disciplina, da responsabilidade e da cooperação”, pontua.

Além disso, o projeto contribui para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor, participativo e significativo, fortalecendo a escola como espaço de formação integral.

MAIS UMA VEZ

No ano passado, a escola Oliveira Barreto foi um dos 127 projetos apresentados na Mostra Nacional de Experiências Inspiradoras. O trabalho levou o título de “Estratégias de ensino para garantir a educação inclusiva e suas singularidades” e apresentou práticas que eliminam barreiras e garantem a participação plena dos estudantes, sobretudo da Educação Especial.

PROPOSTA

O edital lançado pelo Ministério da Educação tem como objetivo identificar, mapear e divulgar experiências inspiradoras de gestão pública e de projetos pedagógicos de Educação Integral em Tempo Integral. As experiências selecionadas em 2026 serão difundidas por meio de Mapa Interativo, Caderno de Narrativas e Rede de Trocas.