Simpósio de RH da Fundação aborda valorização dos colaboradores

A Fundação Padre Albino promoveu na quinta-feira, 7, seu 1º Simpósio de Recursos Humanos, reunindo lideranças e gestores dos diversos setores das unidades de saúde, educação e assistência social. O evento, organizado pelos Departamentos de RH e Educação Permanente, teve como objetivo disseminar as novas políticas de Desenvolvimento Individual (PDI) dos colaboradores e preparar os líderes para o próximo ciclo de Avaliação de Desempenho.

Na abertura do simpósio, a diretora de RH, Débora Maieves, destacou a importância da nova etapa. “Estamos lançando o novo ciclo de gestão de desempenho de 2026. Nesse primeiro encontro falamos dos indicadores importantes para a liderança de alta performance: as ferramentas de feedback, avaliação de desempenho e o plano de desenvolvimento individual”.

Débora também apresentou aos participantes o novo programa de gestão que está sendo implantado pela instituição e vai integrar o Departamento de RH e as lideranças das unidades. “Esse ano estamos estruturando novo modelo de armazenamento de dados, tarefas e rotinas de RH, com base em metodologias de mercado e que vão facilitar a vida do gestor e para que a gente consiga desenvolver um processo de melhoria contínua com os nossos times”, explicou.

O simpósio abordou ainda os temas “Ferramentas de Avaliação” e “Feedback”, ministrados por Deniz Simiel, coordenador de Treinamento e Desenvolvimento; Kelvin Leite, analista de Treinamento e Desenvolvimento, e pelo coach Octávio Calonge.

O presidente da Diretoria Executiva da FPA, Reginaldo Lopes, destacou que o simpósio representa importante avanço dentro do processo de modernização vivido pela instituição. Atualmente, a Fundação Padre Albino possui mais de 2.700 colaboradores e vem investindo em novas estratégias de gestão de pessoas, alinhadas ao processo de modernização das unidades.