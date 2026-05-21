Simpósio de Direito das Famílias aborda capacidade civil e autonomia

O curso de Direito do Centro Universitário Padre Albino - Unifipa realizará, no dia 1º de junho o “Simpósio de Direito das Famílias: capacidade civil e autonomia”, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), núcleo de São José do Rio Preto. O evento acontecerá nas salas 8 e 9 do Campus São Francisco da Unifipa.

O simpósio tem como objetivo promover o debate acadêmico e interdisciplinar sobre capacidade civil e autonomia nas relações familiares contemporâneas, considerando as transformações sociais, legislativas e jurisprudenciais relacionadas ao Direito das Famílias. A proposta também busca estimular a reflexão crítica entre estudantes, docentes e profissionais da área jurídica acerca dos desafios envolvendo proteção jurídica, autodeterminação e vulnerabilidade.

A programação será realizada em dois formatos. Na sala 8, as atividades ocorrerão por videoconferência, enquanto a sala 9 receberá o público presencialmente. O evento é gratuito e os participantes receberão certificado.

O público-alvo inclui estudantes de graduação e pós-graduação em Direito, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, pesquisadores e demais interessados nos temas relacionados ao Direito das Famílias.

Entre as palestrantes confirmadas estão a advogada Danielle de Biazi, mestre e doutora em Direito pela PUC/SP, professora de cursos de pós-graduação e autora de artigos e obras jurídicas; e Viviane Limongi, pós-doutora e doutora em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC/SP, professora e advogada.

O simpósio também contará com a participação de convidados especiais, entre eles Marcelo Truzzi Otero, advogado e presidente estadual do IBDFAM/SP; Natalia Codogno, advogada e presidente do núcleo do IBDFAM de São José do Rio Preto; e Bruna Hernandes, defensora pública e vice-presidente do núcleo do IBDFAM de São José do Rio Preto.