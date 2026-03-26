Simcat trata sobre remanejamento das merendeiras em reunião

A diretoria do Simcat - Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva reuniu-se com a secretária municipal de Educação, Cláudia Cosmo, na quarta-feira, 24, para tratar de assuntos ligados ao funcionalismo, em especial aos cargos de merendeira. Estiveram presentes o presidente Roberto José de Souza, o vice Pedro Cerose e o diretor Fábio Ribeiro.

A questão foi levada ao sindicato por merendeiras que estão insatisfeitas com processo de remanejamento que será executado. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, serão obedecidos todos os critérios para que adequações aconteçam de forma a não prejudicar nem as funcionárias, nem o andamento das atividades e suas funções junto às escolas.

Reunião será realizada com todas as profissionais na segunda-feira, dia 30 de março, às 16h, para esclarecimentos e escolhas dos locais para atuação de cada merendeira.

“O objetivo é que após a privatização do setor, tudo possa funcionar adequadamente sem prejuízos aos funcionários, escolas e alunos. O Simcat acompanhará todo o processo bem de perto e acredita sempre no melhor para os funcionários”, completou o sindicato, em nota.

Ao jornal O Regional, a Secretaria de Educação informou que existem no quadro, atualmente, 40 servidoras no cargo de merendeiras efetivas e que, diante da terceirização dos serviços de Alimentação Escolar, elas poderão indicar até cinco unidades que preferirem, entre as que foram reservadas para elas. O órgão confirmou que o tema será tratado em reunião na segunda-feira.