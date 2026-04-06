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Show do Guns N’ Roses em Rio Preto tem regras rígidas: veja itens proibidos
Foto: Divulgação - Organização reforça que haverá restrições rigorosas quanto à entrada de objetos
Portões do Recinto de Exposições abrem às 16h; Raimundos toca às 19h30 e Guns sobe ao palco às 21h
Por Da Reportagem Local | 06 de abril, 2026

São José do Rio Preto recebe nesta terça-feira, dia 7 de abril, um dos maiores nomes da história do rock mundial. A banda Guns N’ Roses se apresenta na cidade em um evento que promete grande público e uma operação reforçada de segurança.

A programação começa com a abertura dos portões às 16h. A banda Raimundos será responsável pela abertura do evento, com show às 19h30. Na sequência, o público acompanha o aguardado espetáculo do Guns N’ Roses, a partir das 21h.

A organização reforça que haverá restrições rigorosas quanto à entrada de objetos, visando a segurança de todos. Entre os principais itens proibidos estão:

  • Cigarro eletrônico (vape)
  • Câmeras profissionais, filmadoras, tablets e notebooks
  • Cartazes, bandeiras e faixas
  • Guarda-chuvas
  • Bebidas alcoólicas
  • Objetos que possam causar ferimentos, como armas, fogos de artifício e recipientes de vidro ou metal
  • Capacetes, correntes e acessórios pontiagudos
  • Animais (exceto cães-guia)
  • Lasers, drones e walkie-talkies
  • Bastões para fotos e buzinas de ar
  • Mochilas e bolsas maiores que 20x30 cm
  • Latas, garrafas e copos rígidos
  • Substâncias ilegais

Também não será permitida a entrada com cadeiras, bancos, camisetas de futebol, panfletos, adesivos e outros itens que possam comprometer a organização do evento.

Medicamentos só poderão ser levados mediante apresentação de prescrição médica. Já alimentos serão permitidos apenas se forem industrializados, lacrados e em pequena quantidade, para consumo próprio.

A orientação é que o público confira atentamente as regras antes de sair de casa e chegue com antecedência, evitando transtornos no acesso ao local.

A medida busca garantir uma experiência segura e organizada para todos os fãs que irão acompanhar o espetáculo.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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