Show do Guns N’ Roses coloca Rio Preto na rota dos grandes eventos

São José do Rio Preto marca seu nome na história dos grandes eventos mundiais na terça-feira, 7 de abril, com o show da icônica banda Guns N’ Roses. Axl Rose, Slash e Duff McKagan trazem à cidade a turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”. Os portões do Recinto de Exposições serão abertos às 16h, com show previsto para as 21h. A realização é da ZNC, MJ MUSIC e Murilo Basi Produções. Uma turnê Mercury Concerts.

“A estrutura do evento segue padrão internacional. O palco, de origem alemã, ultrapassa 100 toneladas, enquanto o espetáculo conta com mais de 450 metros quadrados de painéis de LED, garantindo uma experiência visual de alto nível”, antecipa Murilo Basi, um dos organizadores.

Com mais de 30 mil ingressos vendidos até o momento, a apresentação do Guns N’ Roses em Rio Preto reúne público de diversas cidades e aquece a economia local, com alta demanda em hotéis, restaurantes e serviços. “O evento reforça o potencial de São José do Rio Preto como polo de grandes produções e consolida a região no circuito dos maiores shows do Brasil”, destaca Basi.

Atualmente, mais de 300 profissionais trabalham na montagem do evento, entre equipes técnicas, produção, segurança e limpeza. “No dia do show, esse número irá ultrapassar duas mil pessoas envolvidas diretamente, gerando emprego e renda.”

Os ingressos estão à venda pela plataforma Meu Bilhete (www.meubilhete.com) e também no ponto físico instalado no Shopping Iguatemi (sem taxa, débito, PIX e crédito em uma vez).

REPERTÓRIO

Com Axl Rose, Slash e Duff McKagan em plena forma, o Guns N’ Roses retorna ao Brasil com um repertório repleto de hinos atemporais como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”, em uma performance única e explosiva que promete repetir e superar a energia que conquistou o público brasileiro.