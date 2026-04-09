Show de Eduardo Costa promete marcar a história de Ariranha esta noite

Ariranha já vive o clima de festa com a chegada de um momento histórico para toda a população. Em comemoração aos 107 anos de emancipação, a cidade receberá um espetáculo especial com o cantor Eduardo Costa nesta quinta-feira, 9 de abril.

A apresentação será na Praça da Matriz, a partir das 21h, com entrada franca. Toda a região está convidada para participar dessa grande celebração que promete emocionar os fãs do artista e reunir famílias e jovens. A realização é da Prefeitura de Ariranha.

“Será um show gratuito, na Praça da Matriz, um local bem aberto, com segurança, infraestrutura toda montada de qualidade. Deixo o convite a todos que queiram ir prestigiar.

Eduardo Costa, é cantor, compositor, escritor e multi-instrumentista. Sua força de palco e estilo marcaram o público, tornando-o um fenômeno da música brasileira. É chamado pelos fãs de “rei da música sertaneja”, título que reflete tanto sua popularidade e o carinho que conquistou.

Atualmente, soma mais de 20 bilhões de visualizações nas plataformas digitais e segue entre os artistas sertanejos mais buscados nos principais sites de pesquisa. Mesmo após mais de 20 anos de carreira, continua sendo um dos nomes mais requisitados para as maiores festas do país.

Além do show desta noite, Ariranha realizará ato cívico na sexta-feira, 10, às 9h, no Paço Municipal, com bolo de aniversário. Na data também haverá apresentação da Bamuca – Banda Marcial de Catanduva, às 20h, e música com DJ Jordas, às 22h, ambas na Praça Higino Hernandez.