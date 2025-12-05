Show com Guilherme & Santiago abre o Natal de Catanduva

Começa oficialmente nesta sexta-feira, 5 de dezembro, a programação do “Natal com Vida 2025”, que terá atrações artísticas e culturais até o dia 23, na Praça da Matriz. O musical de abertura será com o duo Os Branquim, a partir das 19h, preparando o ambiente para o show da dupla sertaneja Guilherme & Santiago, previsto para as 21h, que deve lotar a área central.

Com mais de 30 anos de carreira e tradição no sertanejo, a dupla goiana Guilherme & Santiago é reconhecida por grandes sucessos que marcaram gerações, como “Jogado na Rua”, “Se Ele Soubesse”, “E Daí?”, “Quando Bebe” e “Casa Amarela”, conquistando fãs em todo o país. Eles já lançaram 18 álbuns e 5 DVDs, com trajetória repleta de prêmios e reconhecimentos.

Além dos shows, esta noite de abertura e a de encerramento terão praça de alimentação com barracas das entidades assistenciais. Participam Apae, Cidadão do Futuro, Cebem, Vicentinos, Monserrat, AVCC, Sempre Viva, Criança de Ouro, Casa de Apoio à Criança, Recomeçar, Lions/Legião Mirim, Corujas do Bem, Panela Solidária, Lírio dos Vales e Prateleira Solidária.

O primeiro final de semana da programação natalina também terá a abertura da Casa do Papai Noel no sábado, dia 6, com funcionamento das 10h às 12h e das 19h às 22h. Já no domingo, a visitação será das 18h às 21h30. No sábado, o musical ficará por conta do Coral Blue Angels – Especial de Natal, às 18h, e Banda San John; já no domingo, Nossa Vibe sobe ao palco às 20h30.

VILA DE NEVE

Repetindo o modelo do ano passado, a Praça da República abriga a Vila de Neve, um dos cenários mais visitados da decoração natalina de Catanduva. É lá que está instalada a tradicional máquina de neve, funcionando todos os dias às 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 e 22h.