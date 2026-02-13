Política
Setor público emenda o feriadão; postos de saúde atendem na segunda
Foto: Marco Aurélio Esparza - Zoológico Municipal mantém visitação no Carnaval, fechando só na segunda-feira
Nas escolas, haverá reunião de professores na quarta e os alunos retornam somente na quinta
Por Da Reportagem Local | 13 de fevereiro, 2026

Com a chegada do Carnaval, alguns serviços municipais terão alterações no funcionamento. A Prefeitura de Catanduva definiu ponto facultativo na segunda e terça-feira, com isso, o atendimento nas repartições públicas será suspenso e retomado na quarta, a partir das 13h.

Na área da saúde, vão fechar na segunda e terça, retornando na quarta-feira às 13h, o setor administrativo, Farmácia de Alto Custo, Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Vigilância Sanitária. Já a UPA e Samu não fecham.

Por outro lado, alguns setores vão funcionar na segunda-feira, mas fechar na terça e reabrir às 13h da quarta-feira. É o caso das unidades de saúde, Caps II, AD e IJ, Residência Terapêutica, Consultório na Rua, CRI do Solo Sagrado, Academias da Saúde e Atendimento Domiciliar.

Nas escolas municipais, haverá reunião de professores na quarta à tarde e os alunos devem retornar somente na quinta. Já o Zoológico Municipal fechará apenas na segunda-feira. Com relação ao transporte público, os ônibus não circulam no domingo e na terça-feira. Por fim, a coleta de lixo seguirá normalmente durante o Carnaval, sem alterações no cronograma.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na segunda e terça-feira de Carnaval. O atendimento presencial será retomado na quarta, a partir das 12h, mediante agendamento. Durante o período, os canais digitais do Poupatempo seguirão disponíveis.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
