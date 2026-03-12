Política
Conselho de Saúde abre inscrições para entidades e movimentos sociais
Foto: Divulgação - Eleitos vão compor o Conselho de Saúde no biênio 2026/2028
Cadastro deve ser feito até o dia 27 de março com indicação de titular e suplente
Por Guilherme Gandini | 13 de março, 2026

Estão abertas as inscrições para as entidades e movimentos sociais interessados em compor o Conselho Municipal de Saúde de Catanduva no biênio 2026/2028. As regras do processo eleitoral constam em resoluções publicadas no Diário Oficial do Município.

O cadastro deve ser feito até 27 de março, com envio de ficha de indicação e documentos para o e-mail conselho.saude@catanduva.sp.gov.br ou entregues presencialmente na sede do conselho, na rua Amazonas, 161, no Centro. O WhatsApp para informações é 17 3521-5983.

De acordo com o presidente do órgão, Newton Fernando Veteri, os conselheiros cujas entidades tenham interesse em reeleição também devem realizar a nova indicação dentro do prazo. Ele tem pedido que os conselheiros divulguem as informações do processo.

As entidades que encaminharem indicações deverão enviar representante à reunião que será convocada pela Comissão Eleitoral para o mês de abril. O não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição. Os conselheiros eleitos serão nomeados pelo prefeito Padre Osvaldo.

Na ficha de inscrição, a entidade deverá indicar o segmento, titular e suplente junto aos documentos comprobatórios.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
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