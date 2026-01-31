Sete alunos da região integram 2ª turma de intercambistas de 2026

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) liberou a lista preliminar com 500 estudantes selecionados para o intercâmbio do programa Prontos pro Mundo. Esses alunos devem embarcar para a Austrália, Canadá, Irlanda e Nova Zelândia no segundo semestre deste ano. A Unidade Regional de Ensino de Catanduva teve sete alunos convocados.

A classificação está disponível no portal da Secretaria da Educação e no site do programa (www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br). A cada ano, o programa de intercâmbio do Governo do Estado leva 1.000 estudantes para uma experiência de três meses em high school (etapa semelhante ao Ensino Médio) em países de língua inglesa.

Concorreram às 500 vagas do intercâmbio 34,4 mil estudantes matriculados na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual. Foram classificados para a prova de seleção, os alunos que fizeram o Saresp em 2024, no 9º ano do Ensino Fundamental; tiveram ao menos 90% de frequência no ano passado; e obtiveram certificado nível 3 (ou superior) do curso de inglês online.

Inicialmente, o Prontos pro Mundo classifica um estudante representante de cada município paulista. As vagas das cidades sem alunos aptos a concorrer pelo intercâmbio são destinadas à distribuição pelos principais critérios do programa (nota do Saresp e nota da prova do Prontos pro Mundo) por ordem de classificação.

COMO FUNCIONA

O intercâmbio do programa Prontos pro Mundo é gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Seduc-SP. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Durante a estadia no exterior, alunos também recebem uma bolsa-auxílio para despesas pessoais.

Interessados em entrar com recurso a partir da lista preliminar devem registrar o pedido até as 16h desta sexta-feira, 30. Diante do prazo por recursos, as listas podem sofrer alterações. A relação final dos intercambistas será publicada no dia 4 de fevereiro, próxima quarta-feira.

ALUNOS SELECIONADOS NA REGIÃO

Octavio Almeida Bosoli - 64º lugar

E.E. Prof. Bento de Siqueira - Marapoama

Nathalya Victoria Souza Marcolino - 136º lugar

E.E. Barão do Rio Branco - Catanduva

Arthur Miguel Redigolo Andrade - 227º lugar

E.E. Pedro Teixeira de Queiroz - Novo Horizonte

Valentina Monzani Martins - 256º lugar

E.E. Antonio Carlos - Catiguá

Maysa Pereira Santos - 278º lugar

E.E. João Gomieri Sobrinho - Palmares Paulista

Luan Henrique Duarte da Silva - 294º lugar

E.E. Giuseppe Formigoni - Santa Adélia

João Pedro Alvares Lima - 374º lugar

E.E. Doutor Carlos Augusto Froelich – Pindorama