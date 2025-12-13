Sessão Solene do ‘Policial Destaque do Ano’ será realizada na segunda-feira

A Câmara de Catanduva realiza na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, sessão solene para a entrega do Diploma do Policial Militar Destaque de 2025, conforme Lei Municipal 4.771/2009. O presidente Marcos Crippa (PL) e os demais vereadores convidam os parentes e amigos para a homenagem, que começa às 15h, na sede do Legislativo.

Nove policiais serão homenageados. São profissionais do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior, da 1ª Companhia, da Força Tática, do Baep, do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e da Polícia Rodoviária.

Segundo Crippa, a Polícia Militar desempenha papel essencial para a vida em sociedade e a solenidade do Legislativo faz uma justa homenagem para estes profissionais.

“É graças ao trabalho diário desses profissionais que garantimos proteção ao cidadão, preservamos a ordem pública e fortalecemos a sensação de segurança nas ruas. A presença da PM não é apenas operacional — ela representa compromisso com a paz, com a lei e com o bem coletivo. Valorizar a Polícia Militar é reconhecer sua importância na construção de uma cidade mais segura e mais humana”, falou Crippa.

Pelo 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), serão homenageados o tenente coronel PM José Thomaz Costa Junior e o soldado PM Antônio Lúcio dos Santos Neto. No 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), o subtenente PM Mario de Jesus Silva. Na Companhia de Força Tática, o 1º sargento PM Ronaldo Tombini.

Na 1ª Companhia PM do 30º BPM/I, os escolhidos foram cabo PM Rosa Maria de Oliveira da Silva e cabo PM Helder de Souza Ruiz, enquanto na 3ª Companhia PM do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, o cabo PM Antônio Fabiano Daga.

Pelo 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, o homenageado será o 1º tenente PM Fabio Luiz de Jesus Leme, enquanto o 13⁰ Grupamento de Bombeiros será representado pelo 2º sargento PM Marcos Roberto Santezi.