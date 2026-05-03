Sesc Catanduva tem teatro infantil e vivência com games neste domingo

A atração deste domingo no Sesc Catanduva será o espetáculo circense “Será que Funúncia?”, da Trupe do Fuxico, com início às 10h30 e uma hora de duração. A entrada é gratuita, sem retirada de ingressos.

A criançada poderá acompanhar a palhaça Funúncia em sua jornada pelo mundo circense. Rejeitada pelos circos tradicionais, ela cria seu próprio espetáculo de rua, misturando acrobacias desajeitadas, mágicas curiosas e muita interação com o público.

Entre risos e desafios, Funúncia mostra que a magia está em perseguir os próprios sonhos. Uma aventura divertida sobre coragem e autoaceitação.

Já no período da tarde, a vivência “CTRL+PLAY – Jogos, Estratégia e Cultura Digital” com games em Xbox e computadores convida o público a experimentar os jogos como linguagem cultural. A atividade vai das 14h às 17h, no Espaço Tecnologia e Artes, com os educadores do Sesc.

Entre desafios cooperativos e competitivos, a atividade estimula estratégia, raciocínio e trabalho em equipe, propondo reflexões sobre cultura digital e processos criativos dos games. Para quem gosta de jogar, pensar e compartilhar experiências.

PRÓXIMA

O Sesc Catanduva terá muito rock na próxima quinta-feira, dia 7, às 20h. A banda Master sobe ao palco com a turnê "Saints Dispelled Tour". Fundada em 1983, em Chicago (EUA), a Master é uma das pioneiras do death metal. Liderado por Paul Speckmann, o grupo mantém viva a sonoridade do metal dos anos 1980 e 1990. Em cena, apresenta show que revisita clássicos de sua trajetória e reafirma sua importância para a história do gênero.