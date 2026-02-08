Sesc Catanduva tem teatro circense e diversão em família na piscina

Três palhaços vão apresentar um show musical divertido e interativo no Sesc Catanduva, neste domingo, com crítica à falta de tempo e à rigidez do pensamento. Com humor, palhaçaria e música, eles reinventam canções infantis e criam novas, desconstruindo ideias engessadas. Além disso, tocam mais de dez instrumentos e convidam o público a entrar num mundo mais livre.

A apresentação leva o nome de “Concerto em Cores”, do grupo Circo di SóLadies | Nem SóLadies, formado por artistas que pesquisam a linguagem cômica na cena teatral, circense e audiovisual. O foco é a palhaçaria, o feminismo e a cultura. A atração é livre para todas as idades e tem entrada gratuita, sem retirada de ingressos. A exibição será no Quiosque B, a partir das 10h30.

Outra atividade programa pelo Sesc Catanduva para este domingo será o “Família até de baixo d’água”, no Conjunto Aquático, das 14h às 16h. Nessa ação, o público é convidado a mergulhar na diversão na piscina. Os educadores do Sesc vão realizar jogos, brincadeiras e atividades recreativas que fortalecem laços, promovem a inclusão e garantem momentos em família.

Ainda na piscina, haverá o “Splash Musical”, uma hidroginástica recreativa conduzida pelos educadores do Sesc, das 16h às 16h30. Entre jogos, coreografias leves e músicas vibrantes, crianças e adultos mergulham em um momento único de diversão, movimento e convivência, celebrando juntos a alegria dentro da piscina. A participação é gratuita, sem ingressos.