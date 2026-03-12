ACE Catanduva inicia reforma histórica do anfiteatro com aporte de R$ 500 mil

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) deu início às obras de reforma e modernização de seu anfiteatro. O projeto, um marco para o patrimônio arquitetônico da cidade, é viabilizado por aporte de R$ 500 mil, conquistado por meio de articulação com a deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL). A execução está a cargo da Eco Cat Construções, com início na próxima segunda-feira, dia 16 de março, e prazo estimado de 120 dias para conclusão.

Parte do prédio histórico da ACE, no coração de Catanduva, o anfiteatro é, há décadas, palco de decisões importantes para o setor produtivo regional. O investimento será dividido em duas frentes: aproximadamente R$ 337 mil serão destinados à obra de engenharia, que inclui a troca do piso e a reforma dos banheiros, enquanto os cerca de R$ 163 mil restantes serão aplicados na renovação completa do mobiliário e equipamentos.

O projeto prevê a instalação de novos sistemas de som, vídeo e iluminação, garantindo infraestrutura de alta tecnologia para os eventos da entidade.

Para o presidente da ACE, Fábio Rinaldi Manzano, a obra é reflexo de uma gestão que prioriza a eficiência e o respeito ao associado. "Este investimento de meio milhão de reais só foi possível graças à nossa política de transparência e à importante interlocução do Fabio Rossi junto à equipe da deputada Fabiana Bolsonaro. Estamos devolvendo ao empresário um patrimônio valorizado e pronto para receber grandes congressos e palestras", afirma.

Ele frisa que, com a conclusão das obras, a ACE consolida sua posição como protagonista no cenário de negócios, oferecendo uma infraestrutura que acompanha a evolução do comércio e da indústria local. “A modernização do espaço faz parte de um plano maior de governança que elevou o padrão de atendimento e representatividade da entidade.”

No que diz respeito à inclusão, o projeto prevê a adaptação completa do andar onde se encontra o auditório para garantir a acessibilidade. A instalação do elevador — complemento vital para a plena mobilidade no prédio — ocorrerá em uma etapa posterior, aguardando a resolução definitiva de um imbróglio jurídico que envolve a verba específica para este equipamento.

O PROJETO

A reforma busca o equilíbrio sensível entre a conservação dos traços históricos da edificação e a inserção de elementos contemporâneos. De acordo com o arquiteto responsável pelo projeto, João Martins, o desafio é técnico e artístico. "Trabalhar em um prédio histórico exige um olhar minucioso. Nosso foco é recuperar a imponência do anfiteatro, garantindo que ele suporte as novas tecnologias e ofereça conforto aos mais de 290 associados", destaca o profissional.

O engenheiro Thierry Teressan, proprietário da Eco Cat, complementa que a obra é, de fato, um marco. "Intervir em um prédio histórico exige responsabilidade redobrada. Nosso foco é entregar um ambiente funcional e moderno para a classe empresarial."