Ampliação do Emílio Carlos segue com novas etapas estruturais

As obras de ampliação do Hospital Emílio Carlos, intervenção que faz parte do terceiro movimento do projeto Design do Futuro, avançam com novas frentes de trabalho e seguem dentro do cronograma estabelecido. A informação é da Fundação Padre Albino.

De acordo com o engenheiro civil Leonardo Souto, estão em execução o revestimento externo do prédio, a preparação da base para o piso na recepção e o assentamento de peitoris de granito na UTI. Também estão sendo instaladas as redes de água fria e quente no primeiro andar, além da infraestrutura elétrica no térreo, com fiações para painéis de iluminação e tomadas.

Equipes trabalham ainda na instalação dos dutos de ar-condicionado na Central de Material e Esterilização do anexo e das redes frigorígenas do sistema de climatização no térreo.

Entre outras obras em andamento estão a montagem dos elevadores, a verificação da vedação da impermeabilização da cobertura da sala do gerador, além da execução de piso cimentado na Casa de Máquinas e a instalação de placas de drywall nas paredes do térreo.

De acordo com a FPA, a obra tem financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e abrange áreas estratégicas para o fortalecimento da rede de atendimento em saúde para a população do Noroeste Paulista.

Quando inaugurado, o anexo abrigará a futura Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o novo Serviço de Hemodiálise e sala de simulação realística, que será utilizada para a capacitação de profissionais e estudantes, fortalecendo a integração entre assistência e a formação acadêmica.