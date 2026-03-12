FPA investe recursos em novo equipamento de ressonância magnética

Buscando a excelência dos serviços prestados à população, a Fundação Padre Albino (FPA) investiu na aquisição de novo e moderno equipamento de ressonância magnética para o Hospital Padre Albino (HPA). A tecnologia foi adquirida com recursos próprios da instituição e reforça o compromisso com a modernização da estrutura e ampliação da capacidade de diagnóstico.

Segundo Richard Pezarini, supervisor de radiologia do HPA, o equipamento adquirido, modelo Siemens Sempra - Edição Elite, traz recursos tecnológicos avançados que garantem maior precisão e menor tempo na realização dos procedimentos.

“Entre as inovações cito a tecnologia DEP Resolve, que possibilita imagens nítidas e detalhadas, além de reduzir significativamente o tempo de realização dos exames. Em alguns casos, os procedimentos podem ser concluídos em cerca de cinco minutos, proporcionando mais conforto e agilidade para os pacientes. Outro diferencial é a ampla abertura, que oferece mais comodidade e permite atender pacientes com até 200 quilos”, ressalta.

Com esse investimento, o Hospital Padre Albino fortalece toda a sua estrutura tecnológica e amplia a oferta de exames de alta complexidade, firmando sua posição como centro de referência e excelência de saúde na região, beneficiando todos pacientes, tanto da operadora de saúde quanto do SUS.