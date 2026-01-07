Sesc Catanduva recebe pré-inscrições do Programa Curumim

Destinado a crianças de 7 a 12 anos, o Curumim é um programa de educação não formal, totalmente gratuito, pautado no desenvolvimento integral e que promove a garantia dos tempos e dos espaços de brincar. As pré-inscrições estão abertas no Sesc Catanduva até 18 de janeiro, com preenchimento de formulário no site www.sescsp.org.br/programacao/curumim-15.

A pré-inscrição não garante a vaga no programa. Terão prioridade de atendimento as crianças com Credencial Plena do Sesc e/ou que atendam critérios relativos à análise socioeconômica. As pessoas selecionadas serão contatadas pela equipe do Sesc para entrevista e inscrição, etapa importante para a apresentação e orientação sobre o programa e construção de vínculos.

No Curumim, educadoras proporcionam atividades artísticas, ambientais, corporais, esportivas e tecnológicas que ampliam os repertórios das crianças. As ações estimulam autoestima, pensamento crítico, ética, solidariedade e autonomia, por meio da convivência e brincadeiras.

Os encontros vão de 3 de fevereiro a 4 de dezembro de 2026, no próprio Sesc Catanduva. A Turma 1 terá atividades de terça a sexta (4x por semana), das 13h30 às 17h, enquanto a Turma 2 se reunirá às terças e quintas-feiras (2x por semana), na mesma faixa de horário.