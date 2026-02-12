Sesc Catanduva abre alas para o Carnaval com shows, cortejos e oficinas criativas

Com muito confete, serpentina e alegria, o Sesc Catanduva convida o público para celebrar a festa mais popular do país com oficinas, vivências e apresentações musicais que prometem animar e sacudir foliões de todas as idades. As atividades acontecem de sábado a terça-feira, 14 a 17 de fevereiro, das 10h às 18h30, com entrada gratuita para todas as pessoas.
Haverá cortejos todos os dias, das 16h às 17h, misturando música, dança e teatro. No sábado, a atração será o Carnavalhaço com os palhaços Mendonça, Bone, Sarita, Carmela, Claudius e Chico Ramela. No domingo, o grupo Bota Fulô vai agitar o Bloco Bota Folia. Na segunda, será a vez da Turma do Funil. E na terça-feira, o cortejo será do grupo Manuí, Cortejo Encantado.
Logo na sequência vêm os shows com os ritmos do Carnaval, mesclando axé, frevo, marchinhas, carimbó e lambada, das 17h às 18h30. No sábado, Diga Bahia agita o público com o axé dos anos 90. No domingo será o show Carnaval dos Quatro Cantos. Na segunda, a atração será a banda Baleia Ganguela e, na terça-feira, Lili Flor & Paulo Pixu e a Banda da Velha Fubica.
A programação do Sesc também terá oficinas criativas para confecção de pandeiros, máscaras, coroas, fantasias, óculos, chapéus, maquiagem e acessórios de cabeça. Tudo feito com materiais recicláveis e naturais, estimulando a criatividade e a consciência ambiental.
No sábado e domingo, das 10h às 12h, haverá as oficinas “Máscaras recria folia”, com Coletivo Mãos Que Criam, e “Pandeiros de Guizo”, com Projeto Semear. Já das 14h às 17h, serão as oficinas de coroas de Carnaval com folhas e flores, com o Projeto Semear, e “Folia na cabeça”, com o Coletivo Mãos Que Criam.
Na segunda e terça-feira haverá oficinas de fantasias e capas de Carnaval de tecidos naturais, com projeto Semear, e oficinas de óculos de folia, com Coletivo Fazendo Arte por Toda Parte, ambas das 10h às 12h. Já no sábado e terça-feira, será a oficina de maquiagem de Carnaval, com Bárbara de Castro, das 13h às 17h.
Fechando a agenda, na segunda e terça-feira, das 14h às 17h, haverá as oficinas de chapéu de Arlequim, com Coletivo Fazendo Arte por Toda Parte, e de máscaras de Carnaval com folha se sementes, com o Projeto Semear.
Além das oficinas e shows, haverá experiências culturais e artísticas que prometem encantar foliões de todas as gerações. A programação completa do Carnaval Ó Abre Alas do Sesc Catanduva, com os detalhes de todas as atividades, está disponível em sescsp.org.br/oabrealas.
