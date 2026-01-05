Servidores de Novo Horizonte têm formação em primeiros socorros

A Secretaria de Educação de Novo Horizonte promoveu formações destinadas aos servidores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nos dias 29 e 30 de dezembro. Entre as atividades, destacou-se a formação presencial em primeiros socorros, realizada em conformidade com a Lei Lucas — e ministrada pelo sargento Airton, do Corpo de Bombeiros de Catanduva.

A Lei Lucas estabelece a obrigatoriedade da capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino públicas e privadas, com o objetivo de assegurar respostas rápidas e adequadas em situações de emergência, preservando a vida e a integridade dos alunos no ambiente escolar.

Durante a formação, os participantes receberam orientações práticas e essenciais, fortalecendo uma atuação segura, responsável e preparada para o cotidiano das unidades escolares.