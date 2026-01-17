Sendero Picadeiro Show é atração para as crianças neste domingo

Nada melhor que o circo para trazer um pouco de diversão e alegrar os corações. “Sendero Picadeiro Show” é um espetáculo de variedades, composto por diversas modalidades circenses, enaltecendo a riqueza de cada artista com suas especialidades e apresentado por dois palhaços que se revezam nas gags cômicas e números diversos.

A apresentação fica por conta do grupo Sendero Cultural e será neste domingo, dia 18 de janeiro, com início às 10h30, no Sesc Catanduva. A entrada é gratuita, sem retirada de ingressos.

O espetáculo traz o brilho de Bruno Edson e Lady Japonesinha com seus Pratos Bailarinos, Jorge Ribero nos malabares de contato, Caio Cesar Stevanovich, quinta geração circense de sua família, Carol Rigoletto com seu incrível número de malabares, e para conduzir tudo os palhaços Kersitto e Funúncia, que apresentam suas habilidades com malabarismo, mímica, mágica e palhaçaria.

TEM MAIS

Outra atração deste domingo no Sesc Catanduva será o Ateliê Livre de Experimentações Artísticas, ambientado no Espaço de Tecnologias e Artes, a partir das 15h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no local com 30 minutos de antecedência.

Com foco em técnicas variadas e inovação, o ateliê promove a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes. Aberto a todas as idades e níveis de experiência, o projeto incentiva a liberdade de expressão e a experimentação artística.