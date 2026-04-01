Semana mais curta: confira os cuidados para evitar acidentes no feriadão

Tem feriado prolongado à vista. Tem gente que vai viajar, outros vão celebrar em chácaras e sítios com a família e amigos. Há ainda os que já planejaram aproveitar a pausa para fazer pequenos serviços em casa. Independente da sua programação, alguns cuidados são essenciais para evitar acidentes com eletricidade.

A técnica em Segurança do Trabalho da Energisa Sul-Sudeste, Ana Bruinsma Coelho, detalha os principais riscos nesse período. “Podemos começar falando do aumento no fluxo de veículos nas ruas e rodovias. O uso de celular enquanto dirige e o consumo de bebida alcoólica têm contribuído com as estatísticas de acidentes de trânsito, incluindo as colisões contra postes. Precisamos nos conscientizar sobre os riscos dessas práticas e adotar o compromisso de direção preventiva e defensiva”, enfatiza.

Ana relembra que, no caso de uma batida contra poste, as principais orientações são: mantenha a calma e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 70 10 326); dentro do veículo, não toque nas partes metálicas enquanto aguarda o socorro; se você presenciou o acidente, chame socorro e não se aproxime do veículo, pois um cabo rompido pode energizar a área, aumentando o risco de choque elétrico fatal.

Os riscos de acidentes elétricos também estão presentes em atitudes simples. Quem vai curtir o feriado em ambientes com piscinas, por exemplo, não pode esquecer que água e eletricidade não combinam.

“Não mexam em eletrônicos com o corpo molhado. Evitem usar extensões e adaptadores para ligar vários equipamentos como freezers, aparelho de som e outros eletroeletrônicos na mesma tomada. Isso pode causar sobrecarga nas instalações e acidentes elétricos”, enfatiza Ana, acrescentando a importância de analisar as instalações do local com antecedência para evitar improvisos.

RISCOS OCULTOS

Agora, se você está aguardando o feriado para trocar uma lâmpada chuveiro, instalar uma tomada ou fazer pequenos serviços, não se esqueça dos riscos ocultos nessas atividades.

“Nenhum serviço elétrico deve ser feito com a energia ligada. Desligue o disjuntor, ainda que vá trocar apenas uma lâmpada. Você precisa ter a segurança de trabalhar sem que haja passagem de corrente elétrica, evitando o risco de um choque elétrico grave e até fatal”, alerta a técnica em Segurança da Energisa.