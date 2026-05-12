Semana da Enfermagem Unifipa discute temas focados nas inovações

A Unifipa Catanduva promove, entre 11 e 14 de maio, a Semana da Enfermagem 2026, evento acadêmico voltado ao fortalecimento da formação profissional, à atualização científica e à integração entre estudantes e profissionais da área da saúde. As atividades serão no campus sede da Unifipa com palestras, debates e oficinas práticas direcionadas a alunos do curso de Enfermagem, profissionais da área e estudantes de cursos técnicos.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Dra. Luciana Paes, diz que a proposta da Semana é proporcionar a imersão em temas atuais e relevantes da enfermagem contemporânea, promovendo troca de experiências e aperfeiçoamento técnico-científico. “Além do conteúdo teórico, o evento busca ampliar a vivência prática dos participantes, agregando conhecimento ao currículo e contribuindo para a formação humanizada e qualificada dos futuros profissionais”.

Luciana também destaca a importância da atualização para a formação acadêmica e profissional. “As atividades e palestras visam ampliar horizontes, estimular o pensamento crítico e aproximar estudantes e profissionais das práticas mais atuais da área, aspectos essenciais para uma enfermagem cada vez mais preparada e humanizada”, ressalta a coordenadora”.

PROGRAMAÇÃO

Nesta terça-feira, às 19h30, haverá transmissão on-line da palestra “Técnica, Ética e Política: pilares inegociáveis do Cuidado de Enfermagem”, com Luana Bueno, conselheira do Coren/SP.

A programação da quarta-feira abordará o tema “Atenção Integral às Feridas na Saúde Coletiva: práticas baseadas em evidências. Aspectos teóricos do cuidado com feridas”, com a participação da enfermeira Tamaia Correa Felix Souza, da Emad – Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar/Curativos de Catanduva.

Na mesma noite serão apresentados os temas “Tecnologias e Coberturas no Tratamento de Feridas: uso racional no SUS”, com Franciele Brunelli Cassiano, especialista em feridas e assessora técnica da RTV/SóQuímica, e “Prevenção e Manejo de Lesões de difícil cicatrização na comunidade”, ministrado por Cintia Nisikava de Moraes, enfermeira da Atenção Primária à Saúde de pacientes com feridas de difícil cicatrização de Pindorama.

Encerrando a programação, no dia 14 de maio, na Sala Movimento & Saúde, a palestra “Sutura na Prática Clínica do Enfermeiro: entendendo a teoria”, com o Prof. Dr. João Cesar Jacon, docente do curso de Enfermagem da Unifipa. Para informações e participação, telefone 0800 772 5393.