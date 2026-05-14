Guarda Municipal recupera moto procurada há quase 10 anos

A Guarda Civil Municipal (GCM) recuperou uma motocicleta com registro de furto/roubo durante patrulhamento em Catanduva. A ação destacou a atenção e a perspicácia dos agentes, que desconfiaram de um detalhe simples: a placa do veículo estava coberta por um pano.

A equipe passava pela rua das Acácias, no Nova Catanduva, quando avistou uma Honda Bros azul, ano 2003, estacionada sobre o passeio público. Os guardas consultaram o sistema do Denatran, que apontou queixa de furto/roubo registrada em 2017, na cidade de Buri.

Durante a averiguação, uma mulher se apresentou como proprietária do veículo e informou que havia adquirido a motocicleta por meio do aplicativo “Sucat”, de um morador de São José do Rio Preto.

Na vistoria, os agentes constataram que o número do chassi estava parcialmente suprimido, assim como os quatro últimos dígitos da numeração do motor. O restante das identificações, porém, permanecia compatível com os dados do sistema.

A mulher e a motocicleta foram encaminhadas ao Plantão Policial. O delegado responsável elaborou boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, considerando que já havia registro anterior informando a localização da motocicleta.