Imes Catanduva abre vaga para professor de Arquitetura e Urbanismo

O Instituto Municipal de Ensino Superior - Imes Catanduva abriu processo seletivo para contratação de docente para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Para concorrer à vaga é preciso ter graduação e especialização em Arquitetura e Urbanismo ou área afim.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Campus do Imes nos dias 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de maio, das 14h às 19h30. Ao requerimento de inscrição deve ser anexado comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 200 e os documentos previstos.

O processo seletivo constará de prova didática e prova de títulos. A prova didática será no dia 12 de junho, a partir das 15h, obedecida a ordem do sorteio realizado no dia anterior. A etapa será composta por parte expositiva com duração de 20 minutos, e eventual parte arguitiva.

A prova de títulos somente será aplicada aos candidatos aprovados na prova didática, tendo caráter unicamente classificatório. Nessa fase, a Banca Examinadora ou a Comissão Organizadora atribuirá nota aos títulos apresentados, a partir dos critérios especificados pelo edital.

A nota final será calculada mediante somatório das notas obtidas pelo candidato na prova didática e prova de títulos. A seleção terá validade de 1 ano, prorrogável por igual período, e as contratações serão feitas mediante à necessidade do Imes Catanduva.