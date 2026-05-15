Instituto Federal contrata professores substitutos de Geografia e Artes

O Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva está com processo seletivo em andamento para contratação de professor substituto para as áreas de Geografia e Artes. As duas vagas são para ampla concorrência e preveem jornada de trabalho de 40 horas.

Para a disciplina de Artes é preciso ter Licenciatura em Educação Artística ou Licenciatura em Artes em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Música, Educação Musical, Teatro, Artes Cênicas, Cinema e Dança. Já a outra vaga exige Licenciatura em Geografia.

O vencimento básico previsto é de R$ 4.478,03 para profissionais com graduação, R$ 5.149,74 para especialização, R$ 6.157,29 para mestres e R$ 8.340,33 para doutores.

As inscrições serão recebidas por meio de formulário eletrônico, disponível no endereço https://concursopublico.ifsp.edu.br/, até as 16 horas do dia 19 de maio de 2026. O candidato deverá, no ato da inscrição, anexar os documentos previstos no edital.

A taxa de inscrição deverá ser paga por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU-Simples), no valor de R$ 90, com data-limite de 19 de maio, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil, seus terminais de autoatendimento, internet ou aplicativo.

Os concorrentes serão convocados para a prova de desempenho didático-pedagógico, devendo apresentar plano de aula conforme tema escolhido para análise por Banca Examinadora. Os classificados ainda passarão pela prova de experiência profissional na área e dos títulos.