Sem projetos, Câmara tem noite marcada por discursos no Pinga Fogo

A Câmara de Catanduva realizou sessão ordinária na quarta-feira, dia 18, com leitura de projetos e moções, além de indicações que serão encaminhadas ao Executivo. No famoso Pinga Fogo, usaram a Tribuna os vereadores Gleison Begalli, Laura Luiza Protetora e Ivânia Soldati. Os parlamentares trataram de diferentes temas, todos de interesse coletivo.

Foi lido o Projeto de Lei 08/2026, de autoria do vereador Marquinhos Ferreira, que dispõe sobre a proibição do funcionamento de motores de sucção em piscinas de uso coletivo, públicos e particulares, durante o período de utilização e dá outras providências.

Também foram lidas e aprovadas duas homenagens feitas pelo vereador Manoel Gol de Ouro. Uma para o jovem Wesley de Jesus Batista, menino de família humilde que conquistou o 1º lugar no curso de Medicina da USP; e outra para os responsáveis pela criação do aplicativo Dengue Alert, lançado pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Instituto Federal de Catanduva.

Na Tribuna, Gleison Begalli destacou a obra de melhorias entregue no Hospital Emílio Carlos, que teve 32 leitos reformados. Com investimento de R$ 2 milhões, a chamada Ala Azul do hospital pode, agora, melhor atender os catanduvenses e demais pacientes de outros municípios.

A vereadora Laura Luiza Protetora agradeceu os parlamentares pela aprovação de projeto de sua autoria – que em breve será Lei Municipal – que dispõe sobre a proibição da nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas por maus-tratos e abuso aos animais.

Já a vereadora Ivânia Soldati aproveitou o tempo do Pinga Fogo e convidou os munícipes a participarem do programa Catanduva Empreendedora 3.0, que será lançado na próxima segunda-feira, dia 23 de fevereiro, no Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura de Catanduva voltada ao empresariado.