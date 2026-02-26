Secretaria de Saúde realiza audiência pública nesta sexta

A Secretaria Municipal de Saúde realizará Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2025. O encontro será realizado nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 10h, na Câmara de Catanduva, oportunidade em que serão apresentados os dados financeiros e o balancete da pasta, além das principais ações e investimentos executados no período.

O convite é do secretário municipal de Saúde, Adriano César de Araújo, que reforça a importância da participação popular no acompanhamento da gestão pública. “A presença da comunidade fortalece a democracia e contribui para uma gestão cada vez mais participativa e transparente.”

A audiência pública é um instrumento de transparência e controle social, garantindo à população acesso às informações sobre a aplicação dos recursos na área da saúde. Durante a apresentação, serão detalhadas receitas, despesas, investimentos e resultados alcançados, assegurando clareza na condução das políticas públicas e no uso responsável do orçamento.