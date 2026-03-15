Secretária de Saúde cumpre agenda em Brasília em busca de recursos

A secretária de Saúde de Santa Adélia, Gabriela Serrano, esteve em Brasília cumprindo agenda institucional voltada ao fortalecimento da saúde pública do município.

Durante a visita, Gabriela esteve no Ministério da Saúde e em gabinetes de deputados federais, onde realizou reuniões estratégicas com o objetivo de agradecer os recursos já destinados a Santa Adélia e, ao mesmo tempo, protocolar novos ofícios solicitando investimentos e apoio para ampliar os serviços de saúde oferecidos à população.

A agenda reforça o compromisso da administração municipal em buscar constantemente parcerias e recursos junto ao Governo Federal e aos parlamentares, garantindo melhorias na estrutura, nos atendimentos e nos programas de saúde do município.

Segundo a secretária, a presença em Brasília é fundamental para fortalecer o relacionamento institucional e apresentar as demandas locais.

“Esse contato direto com o Ministério da Saúde e com os deputados é muito importante para que possamos mostrar as necessidades de Santa Adélia e continuar conquistando recursos que fazem a diferença no atendimento à nossa população”, destacou Gabriela.

A iniciativa faz parte de um trabalho contínuo da gestão municipal em ampliar investimentos e garantir cada vez mais qualidade na saúde pública de Santa Adélia.