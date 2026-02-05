Geral
Secretaria de Educação abre matrículas para jovens e adultos no EJA
Foto: Reprodução/Prefeitura de Bertioga - Município oferece passe escolar e alimentação durante o período de aulas
Pessoas interessadas devem procurar a EMEF Prof.ª Graciema Ramos da Silva para se inscrever
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro, 2026

Nunca é tarde para aprender e concluir os estudos. A Secretaria Municipal de Educação reforça que as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas e as pessoas interessadas já podem procurar a EMEF Profª Graciema Ramos da Silva, no Solo Sagrado, para se inscrever. A unidade oferece turmas do Fundamental anos iniciais e finais no período noturno.

A EJA é destinada a jovens e adultos a partir dos 15 anos completos, sem limite máximo de idade. Quem não concluiu o Ensino Fundamental na idade apropriada tem a oportunidade de retomar os estudos, ampliar conhecimentos e construir novas perspectivas de vida.

Para garantir o acesso à educação, o município oferece passe escolar para os estudantes regularmente matriculados e frequentes, além de alimentação durante o período de aulas, facilitando o dia a dia de quem decide voltar a estudar.

Outro diferencial é que as matrículas permanecem abertas durante todo o ano, permitindo que jovens e adultos iniciem ou retomem os estudos no momento mais adequado.

Catanduva integra o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que tem como objetivo combater o analfabetismo, elevar a escolaridade e ampliar a oferta de matrículas na EJA. O telefone para informações é 17 3525-0645.

