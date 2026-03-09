Instituto Federal abre processo seletivo para vagas do Cursinho Popular

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Câmpus Catanduva, em parceria com a Organização Sindical Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - subsede de Catanduva, abriu inscrições para o Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus. Os interessados devem se cadastrar, via formulário eletrônico, até o dia 22 de março.

O projeto de extensão visa contribuir para que estudantes da microrregião de Catanduva - oriundos, preferencialmente, da rede pública de ensino e condições sociais mais vulneráveis, tenham contato com propostas socioculturais e conteúdos que ampliem suas visões de mundo e contribuam para o ingresso em cursos superiores, através da nota no Enem.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído ou estejam regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio. Estão disponíveis 40 vagas, que serão distribuídas entre os inscritos, levando em conta o histórico de vulnerabilidade social, priorizando alunos de escolas públicas, negros, pessoas com deficiência e/ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O cursinho funcionará no período noturno, das 19h às 22h, de segunda-feira a quinta-feira, nas dependências do IFSP Catanduva, de 6 de abril até dezembro de 2026. Serão ofertadas aulas de 11 disciplinas, clube de debates, cineclube, monitoria, simulados e demais atividades regulares do IFSP. Não haverá cobrança de taxa de inscrição, nem de mensalidades.