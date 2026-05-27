Unifipa realiza Aula Magna da pós em Enfermagem e Terapia Intensiva

A Unifipa promoveu, no último dia 23 de maio, a Aula Magna da Pós-Graduação em Enfermagem e Terapia Intensiva com palestra do médico intensivista Prof. Dr. Jorge Luis dos Santos Valiatti. O palestrante abordou temas relacionados à atuação em terapia intensiva, compartilhando conhecimentos e experiências da área com os participantes.

A especialização é destinada a profissionais graduados em Enfermagem que desejam atuar ou se aperfeiçoar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Segundo a coordenadora da pós-graduação, Profa. Dra. Taís Pagliuco, a proposta do curso é preparar enfermeiros para atuação interdisciplinar em UTIs, com foco na assistência ao paciente, além de desenvolver competências relacionadas à gestão, pesquisa e educação.

A coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Dra. Luciana Braz de Oliveira Paes, destaca que a especialização pode contribuir para o desenvolvimento profissional dos enfermeiros.

“O profissional que busca a formação em terapia intensiva amplia suas oportunidades, seja em processos seletivos, seja na conquista de cargos mais elevados dentro da carreira. Além disso, trata-se de área que exige preparo técnico e emocional, o que torna essa qualificação ainda mais valorizada”, afirmou.

Com duração de 15 meses, o curso será oferecido na modalidade híbrida, com atividades presenciais e ensino a distância (EaD). O investimento mensal é de R$ 280, com condições especiais para ex-alunos da instituição. As inscrições para nova turma permanecem abertas e podem ser realizadas pelo site www.unifipa.com.br/pos.