Fundação celebra centenário com homenagem a colaboradores

A Fundação Padre Albino promoveu, na terça-feira, 26, a segunda ação em comemoração ao seu centenário com café especial de homenagem aos colaboradores com mais tempo de atuação na instituição. O encontro marcou oficialmente a abertura da programação dos 100 anos da Fundação, que serão celebrados em 26 de junho de 2026.

O evento reuniu conselheiros, diretores, lideranças e colaboradores que representam décadas de dedicação e simbolizou o reconhecimento aos profissionais que, ao longo dos anos, contribuíram para a construção do legado centenário da Fundação e de seu patrono, Monsenhor Albino.

Durante a cerimônia foi apresentada a Comissão Organizadora dos 100 anos formada por Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, Mauro Assi, Maria Cândida Gil Fernandes Vitral, Maristela Pinotti Paiva Neves, Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves e Deniz Simiel. O grupo também apresentou a programação comemorativa que será desenvolvida ao longo do ano.

O momento mais simbólico da manhã foi a entrega dos bottons comemorativos dos 100 anos, que passam a representar a conexão de cada colaborador com a Fundação. A proposta é que o acessório seja utilizado durante todo o período comemorativo, reforçando o orgulho de pertencer a uma instituição que há um século tem como propósito cuidar de gente e valorizar a vida.

Os bottons destinados aos conselheiros foram entregues pelo presidente da Diretoria Executiva, Reginaldo Donizeti Lopes, que também homenageou os colaboradores mais antigos do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e do Hospital Padre Albino (HPA).

Já os membros da Diretoria Executiva e da Diretoria do PAS receberam seus bottons das mãos do presidente do Conselho de Curadores, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, e do conselheiro Edison Thadeu Guerzoni, respectivamente.

A diretora de Recursos Humanos, Débora Eli Maieves, entregou aos colaboradores do Hospital Emílio Carlos (HEC) e do Recanto Monsenhor Albino. O diretor de Educação, Bruno Dias, homenageou os representantes da Unifipa.

A diretora executiva do Padre Albino Saúde (PAS), Vânia Regina Catoia Garcia, entregou aos seus colaboradores. A diretora do Colégio Catanduva, Fabiana Fiorin Checconi, homenageou os profissionais daquela unidade e o diretor Administrativo e Financeiro, Heliton Benetelli, entregou os bottons aos colaboradores do AME Catanduva.

Representando os homenageados, a colaboradora Ondina Teresa Bataglia Barreira, que tem 50 anos de atuação na Fundação, falou sobre o orgulho de fazer parte da história da instituição e de acompanhar sua evolução ao longo de cinco décadas.

Ao todo foram homenageados os colaboradores com maior tempo de casa de cada unidade da Fundação. Entre eles estão profissionais que dedicaram mais de meio século à instituição, como o Prof. Dr. Sidney Moreno Gil, com 53 anos, e o Prof. José Cione Neto, com 51 anos de trajetória. Todos os colaboradores da Fundação Padre Albino receberão o botton comemorativo.