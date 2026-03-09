Administração da Unifipa inicia atividades do ‘ABC da Informática’

O curso de Administração da Unifipa iniciou as atividades do primeiro semestre do projeto de extensão “ABC da Informática para Pessoa Idosa”. A iniciativa é voltada a pessoas com pouca familiaridade com computadores e tecnologias digitais e tem como objetivo promover a inclusão digital. Apesar do foco no idoso, o projeto é aberto a todos que queiram saber mais sobre computação.

Nesta etapa, o tema trabalhado será “Inteligência Artificial na Prática: Noções e Aplicações para a Melhor Idade”, abordando o uso da tecnologia em atividades do cotidiano. O conteúdo é desenvolvido de forma acessível, com atividades práticas conduzidas pelo professor José Claudinei Cordeiro, docente do curso de Administração.

As aulas são ministradas semanalmente, às terças-feiras, das 15h às 17h, no campus São Francisco. O projeto integra as ações de extensão universitária e responsabilidade social da Unifipa, com apoio da Fundação Padre Albino.

As inscrições permanecem abertas até o final de março e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, presencialmente no campus São Francisco, que fica na rua do Seminário, 281, no São Francisco. Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone (17) 3311-4800.

Além do curso para a pessoa idosa, começaram as aulas do projeto social “Informática Inclusiva para Crianças”, realizado a partir de parceria entre a Unifipa e o Educandário São José. O curso é direcionado a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e ocorre das 14h às 15h.