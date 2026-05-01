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Saúde faz plantão de vacinação contra a gripe no feriado
Foto: Prefeitura de Catanduva - Para ser vacinado basta apresentar documento pessoal e a caderneta
Atendimento será no Supermercado Muffato, das 8h às 13h, com foco no público-alvo
Por Da Reportagem Local | 01 de maio, 2026

Equipe da Secretaria Municipal de Saúde estará de plantão neste feriado, 1º de maio, com ponto de vacinação contra a gripe no Supermercado Muffato, no Centro. O objetivo é facilitar o acesso da população e a orientação é que a pessoa apresente documento pessoal e, se possível, a caderneta de vacinação para conferência. O atendimento será das 8h às 13h.

São públicos-alvo da campanha as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, profissionais da saúde, educação e segurança, além das pessoas com comorbidades.

Conforme os dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Saúde, na quinta-feira passada, até agora foram aplicadas pouco mais de 9,5 mil doses da vacina na cidade. Os dados apontam que 5.544 idosos foram vacinados, além de 443 crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 123 gestantes e 3.469 pessoas dos demais grupos contemplados pela campanha.

A cobertura vacinal chega a 18% do público-alvo geral, sendo 23% entre os idosos, 7% entre as crianças e 18% entre as gestantes. Além da vacinação itinerante, o imunizante está disponível de forma contínua em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação, especialmente com a aproximação dos períodos de maior circulação do vírus, como outono e inverno. A imunização é fundamental para reduzir o risco de complicações, internações e casos graves da doença. Procure a unidade de saúde mais próxima ou aproveite as ações itinerantes para se proteger.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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