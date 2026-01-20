Saúde divulga calendário de vacinação antirrábica e faz balanço

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação antirrábica para 2026, cujo objetivo é garantir a continuidade das ações de proteção de cães e gatos contra a raiva, doença grave e fatal tanto para os animais quanto para os humanos.

Assim como nos anos anteriores, a estratégia prevê vacinação descentralizada nos bairros, além de atendimento regular na sede da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), facilitando o acesso dos tutores e ampliando a cobertura vacinal em toda a cidade.

Em regra, a equipe itinerante atenderá na última sexta-feira de cada mês, com exceções pontuais, como outubro, em razão do calendário eleitoral, e dezembro, por conta das festividades de fim de ano. As datas específicas serão divulgadas mensalmente.

Serão 11 datas de fevereiro a dezembro, sendo duas em março. Na tabela abaixo é possível conferir a região que será atendida em cada etapa. A orientação é que o cidadão agende o atendimento previamente pelo telefone (17) 3524-2445.

A Secretaria de Saúde reforça que todos os cães e gatos a partir de três meses de idade devem ser vacinados anualmente. A imunização é a forma mais eficaz de prevenir a raiva e proteger os animais e toda a comunidade.

BALANÇO

Enquanto projeta as ações de 2026, a Secretaria de Saúde divulgou o balanço final dos números de 2025. Ao longo do ano passado, foram aplicadas 2.338 doses da vacina antirrábica, sendo 1.892 em cães e 446 em gatos.

VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NOS BAIRROS

01/02/2026 – Solo Sagrado

01/03/2026 – Vila Soto

29/03/2026 – Jardim Salles

26/04/2026 – Jardim Del Rey

31/05/2026 – Gabriel Hernandez

28/06/2026 – Centro - Postão

26/07/2026 – Solo Sagrado

30/08/2026 – Vila Soto

27/09/2026 – Jardim Salles

18/10/2026 – Jardim Del Rey

29/11/2026 – Gabriel Hernandez

20/12/2026 – Centro – Postão