Saúde confirma primeiro óbito associado a covid-19 neste ano na cidade

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o registro do primeiro óbito por covid-19 em Catanduva, no ano de 2026. Trata-se de uma mulher, de 57 anos, com histórico de comorbidades, incluindo hipertensão arterial, diabetes mellitus, fibrose pulmonar e doença cardiovascular. A paciente estava com o esquema vacinal contra a doença desatualizado.

Ela foi hospitalizada em unidade particular no início dos sintomas, em 1º de fevereiro de 2026. O exame PCR confirmou infecção por covid-19 e adenovírus, com diagnóstico realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. O óbito foi registrado no dia 1º de março.

De acordo com a Secretaria de Saúde, embora tenha sido registrado este óbito, os dados epidemiológicos indicam redução na circulação do vírus no município em 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 117 casos confirmados em janeiro, 69 em fevereiro e 2 em março de 2026. No ano passado, o município registrou 2.216 casos positivos de covid-19 ao longo do ano. Os meses de fevereiro (591 casos) e janeiro (350 casos) concentraram os maiores números de confirmações, representando o período de maior circulação do vírus no município.

Em relação aos óbitos, 2025 teve 9 mortes ao longo do ano. A maior concentração ocorreu justamente no início do ano: 5 em janeiro e 2 em fevereiro, o que significa que quase 80% das ocorreram nos dois primeiros meses. Os demais registros foram em junho e novembro.

VACINA

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina contra a covid-19 está disponível à população nos postinhos, sendo fundamental para reduzir o risco de agravamento da doença, internações e óbitos, especialmente entre pessoas com comorbidades e públicos mais vulneráveis.

A orientação é que a população verifique a situação da carteira de vacinação e procure a unidade de saúde mais próxima para atualização das doses.