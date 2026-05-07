Temperaturas baixas podem impactar a saúde cardiovascular, alerta médico

Com a chegada dos dias mais frios, cresce também a preocupação com a saúde cardiovascular, já que as baixas temperaturas favorecem o aumento da pressão arterial e podem elevar significativamente os riscos de doenças graves, como infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC). Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia, durante os períodos de frio, os casos de infarto aumentam, em média, 30%, enquanto os episódios de AVC crescem cerca de 20%.

Segundo Bruno Kazuo Konta, cardiologista do Hospital Emílio Carlos, a pressão arterial tende a aumentar nos períodos de frio porque o organismo precisa trabalhar mais para manter a temperatura corporal.

“Em baixas temperaturas, ocorre a contração dos vasos sanguíneos, mecanismo natural do corpo para conservar calor. Essa contração dificulta a passagem do sangue e faz com que o coração precise exercer mais força para bombear o sangue para todo o organismo”, explica.

Além disso, durante os dias frios, as pessoas costumam ingerir menos água e transpirar menos, o que pode favorecer a desidratação e deixar o sangue mais espesso.

“Esse conjunto de fatores aumenta o risco de formação de coágulos e pode favorecer o rompimento ou deslocamento de placas de gordura presentes nas artérias, provocando obstruções que podem resultar em infarto ou AVC, especialmente em pessoas com condições de saúde sensíveis”, completa.

Para o médico cardiologista, mesmo quem nunca apresentou alterações na pressão arterial também precisa manter os cuidados.

“Em muitos casos, a pressão alta pode permanecer silenciosa por anos, sem apresentar sintomas. Durante os períodos de frio, porém, ela tende a sofrer alterações importantes e pode causar sinais como dor de cabeça, tontura, mal-estar, falta de ar e palpitações. Por isso, é fundamental procurar atendimento médico diante de qualquer sintoma diferente”, ressalta.