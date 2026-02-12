Santo sofre primeira derrota no Paulistão: 1 a 0 fora de casa

O Catanduva Futebol Clube conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista da Série A3. Na tarde desta quarta-feira, 11, em Mogi das Cruzes, o Santo foi superado pelo São Bernardo pelo placar de 1 a 0, em confronto válido pela sexta rodada da competição.

Em jogo truncado e bastante disputado, o primeiro tempo terminou em 0 a 0, com poucas chances de gol para os dois times. Na segunda etapa, porém, o Cachorrão (mascote e apelido do São Bernardo) mostrou mais garra e, após um chute de João Guilherme — que desviou na zaga do Catanduva — saiu o único gol da partida.

Apesar do revés fora de casa, o Catanduva soma 11 pontos na competição e deve se manter entre os oito primeiros colocados ao final da rodada. Até agora foram três vitórias, dois empates e uma derrota, números que mantêm a equipe firme na briga pelas primeiras posições e dentro da zona de classificação.

O regulamento prevê que os oito primeiros garantem vaga para o mata-mata da próxima fase, disputado em dois jogos: um fora e um em casa, sendo que o segundo jogo em casa será do time com melhor campanha. O campeão e o vice-campeão da A3 garantem vaga no Paulistão A2 de 2027.

Agora, o foco do Catanduva se volta para o próximo compromisso. No sábado, dia 14, às 18h, o Catanduva retorna aos seus domínios para enfrentar a União Barbarense. A expectativa é de casa cheia no Estádio Municipal Silvio Salles. Crianças até 14 anos não pagam ingresso, que deve ser retirado na loja Território do Esporte, na rua Brasil, 680, no Centro.

Informações: Universo Esportivo