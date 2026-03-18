Catanduva recebe a Copa dos Campeões de Esportes de Força no sábado

Catanduva será palco, no próximo sábado, dia 21 de março, da 8ª Copa dos Campeões, competição que reunirá atletas de diferentes cidades em disputas de esportes de força, com provas de power bíceps, supino, levantamento terra e powerlifting.

O evento será realizado no ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, com entrada gratuita para o público. A pesagem oficial dos atletas acontecerá das 9h às 11h, e as disputas terão início às 13h.

A competição terá categorias masculinas e femininas, divididas por idade e peso, permitindo a participação de atletas desde as categorias de base até as adultas e master.

Os competidores serão avaliados nas diferentes modalidades de força, que testam potência muscular, técnica e resistência. Ao final das disputas, haverá premiação com medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria, além de troféu para as três melhores equipes.

A realização é da Federação Paulista de Levantamentos Básicos do Interior (FPLBI), que tem sede em Catanduva, com apoio da Confederação Brasileira de Atletas de Força (Conbrafa) e parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Smel Catanduva.

A expectativa é que o evento reúna atletas, treinadores e admiradores do esporte de força, movimentando o cenário esportivo da cidade e incentivando a prática esportiva. O público está convidado a acompanhar as disputas e prestigiar os competidores.