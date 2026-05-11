Novorizontino vence o Botafogo no Jorjão e sobe para 6ª posição no Brasileirão

O Grêmio Novorizontino conquistou uma importante vitória na noite deste domingo, 10, Dia das Mães, ao superar o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 8ª rodada do Brasileirão da Série B. O resultado, construído com um gol do atacante Robson na etapa final, recoloca o Tigre do Vale no caminho das vitórias, chegando aos 12 pontos, a quatro do líder Sport

Em partida equilibrada e de poucas oportunidades claras, o Novorizontino mostrou organização e competitividade diante da sua torcida. A equipe aurinegra apostou na intensidade e nas jogadas individuais para buscar espaços, enquanto mantinha solidez defensiva ao longo do confronto. O Tigre ainda teve a chance de marcar quando Rômulo chutou e o goleiro deu rebote nos pés de Robson, que errou o alvo.

No segundo tempo, o Tigre voltou com Carlão no ataque ao lado de Vinícius Paiva e Robson. E numa das escapadas fez o gol da vitória aos 11 minutos. Rômulo lançou Paiva na direita de ataque, ele foi no fundo e tocou para o meio da área, Carlão fez o corta-luz e Robson não perdoou, fazendo seu 3º gol na Série B. Após abrir o placar, o Novorizontino soube controlar o jogo, administrando a vantagem com segurança e neutralizando as tentativas ofensivas do adversário até o apito final.

O Novorizontino segue demonstrando consistência, força no Jorjão e evolução dentro da competição nacional. No próximo sábado, dia 16, às 20h30, o Novorizontino encara o Cuiabá, na Arena Pantanal.