Santadelienses são homenageados com medalha MMDC pela Alesp

O ex-vereador e vice-prefeito de Santa Adélia, José Lazinho Benatti, o empresário Donisete Fortunato da Silva, e Wagner Gonçalves, autor do livro “Um sonho retirado”, todos de Santa Adélia, foram homenageados em evento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) realizado na sexta-feira, 24, no Teatro do Sesc São Carlos.

A Solenidade de Entrega da Medalha MMDC foi proposta pelo deputado estadual Capitão Telhada e reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e diversas personalidades homenageadas do interior paulista.

A Medalha MMDC é uma das mais importantes honrarias do Estado de São Paulo e reconhece personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços à sociedade, com destaque para dedicação, integridade e compromisso com os valores do estado.

Entre os homenageados de Ibaté estiveram Luiz Rogério Macedo Fumagale, Major da reserva da Polícia Militar, conhecido como Major Fumagale e atual secretário de Segurança Pública do município, além do professor doutor Plínio Gabriel João, superintendente da ETEC de Ibaté. Ambos receberam a honraria pelo trabalho desenvolvido em suas áreas de atuação.

A cerimônia contou ainda com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, além de secretários municipais e demais autoridades da cidade. A solenidade reuniu mais de 50 homenageados e reforçou o reconhecimento público àqueles que contribuem para o fortalecimento da sociedade.

A sigla MMDC faz referência a Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, jovens mortos durante os protestos de 1932, fato que impulsionou o movimento constitucionalista paulista e se tornou símbolo de luta e cidadania no Estado de São Paulo.