Região
Santa Adélia traça medidas para manter Selo Amigo do Idoso
Foto: Prefeitura de Santa Adélia - Reunião abordou processo de continuidade do Selo Estadual Amigo do Idoso
Equipe analisou dados e ações exigidos pelo Estado para que município mantenha a certificação
Por Da Reportagem Local | 21 de novembro, 2025

A Prefeitura de Santa Adélia, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Social e do CRAS, realizou reunião extraordinária na segunda-feira, 17, para discutir e deliberar sobre o processo de continuidade do Selo Estadual Amigo do Idoso.

Participaram do encontro a secretária de Bem-Estar Social Glauciele Demore, a coordenadora do CRAS Joana E. Teixeira, a secretária da Educação Regina Selma Simões Gavassi, a secretária da Saúde Gabriela Serrano, o vice-prefeito José Roberto Florentino, além dos servidores do Social Bred Fenerich e Denise Costa.

Durante a reunião, foram apresentados e analisados os dados, ações e ações-referência exigidos pelo Governo do Estado para que Santa Adélia mantenha a certificação e siga fortalecendo as políticas públicas voltadas aos idosos.

A secretária de Bem-Estar Social, Glauciele Demore, destacou a relevância do encontro. “O Selo Amigo do Idoso é muito mais do que um reconhecimento. Ele representa o compromisso do município em garantir dignidade, cuidado e qualidade de vida aos nossos idosos. Trabalhar pela continuidade deste selo é assegurar que nossas ações permaneçam fortes, eficientes e alinhadas às necessidades da população.”

