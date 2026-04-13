Santa Adélia reforça proteção com projeto Escola Inteligente e Segura

A Prefeitura de Santa Adélia lançou o projeto Escola Inteligente e Segura para modernização da educação e o reforço da segurança nas unidades da rede municipal. A iniciativa integra um conjunto de tecnologias avançadas, como videomonitoramento por câmeras de alta resolução, sistema de reconhecimento facial para controle de acesso dos alunos e botão de pânico

Além disso, foram instaladas torres de segurança tanto na escola quanto no Paço Municipal, ampliando a cobertura e reforçando a proteção dos espaços públicos, que passaram a ter comunicação em tempo real com as forças policiais. A iniciativa garante mais segurança para estudantes, profissionais da educação, servidores e mais tranquilidade para pais e responsáveis.

De acordo com a prefeitura, a tecnologia também traz benefícios diretos para a gestão escolar. Por meio de um aplicativo, os pais poderão receber notificações automáticas informando a chegada e saída dos alunos. O sistema ainda permite o acompanhamento da frequência em tempo real, contribui para a organização da merenda escolar — evitando desperdícios — e elimina a chamada manual em sala de aula, otimizando o tempo pedagógico.

O projeto é desenvolvido por meio de parceria entre a Prefeitura de Santa Adélia, através da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa Gamma Serviços e Sistemas, referência há mais de 10 anos nas áreas de automação, segurança e tecnologia. A solução já vem sendo adotada em diversas cidades brasileiras. Na região, Catiguá implantou recentemente o sistema.

Para o prefeito Ciro Costa, a iniciativa representa avanço significativo na qualidade dos serviços oferecidos à população, reafirmando o compromisso com a educação moderna. “Estamos investindo em inovação para garantir mais segurança, eficiência e qualidade na educação. É um cuidado com nossos alunos, profissionais e com todas as famílias de Santa Adélia”, destacou.