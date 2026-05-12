Campanha do Agasalho tem quatro pontos de coleta em Palmares
Foto: Divulgação - Doações podem ser feitas no PSF 1, PSF 3, Pronto Atendimento e Ganha Tempo
Podem ser doados agasalhos, cobertores, roupas e sapatos em bom estado
Por Da Reportagem Local | 12 de maio, 2026
Com a chegada das temperaturas mais baixas, a solidariedade faz a diferença na vida de muitas famílias. A Prefeitura de Palmares Paulista, em parceria com o Fundo Social e Assistência Social, realiza a Campanha do Agasalho 2026, com quatro pontos de arrecadação espalhados pelo município.
As doações podem ser feitas no PSF 1 – Márcia Aparecida Praizi, no PSF 3 – Vicente Ângelo Antignani, no Pronto Atendimento Olavo Domingues e no Ganha Tempo.
Podem ser doados agasalhos, cobertores, roupas e sapatos em bom estado. A campanha traz como lema ‘doe calor para quem precisa’ e busca mobilizar a população em um gesto simples, mas que pode aquecer o inverno de quem mais precisa.
Autor
Da Reportagem Local
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