Campanha do Agasalho tem quatro pontos de coleta em Palmares

Com a chegada das temperaturas mais baixas, a solidariedade faz a diferença na vida de muitas famílias. A Prefeitura de Palmares Paulista, em parceria com o Fundo Social e Assistência Social, realiza a Campanha do Agasalho 2026, com quatro pontos de arrecadação espalhados pelo município.

As doações podem ser feitas no PSF 1 – Márcia Aparecida Praizi, no PSF 3 – Vicente Ângelo Antignani, no Pronto Atendimento Olavo Domingues e no Ganha Tempo.

Podem ser doados agasalhos, cobertores, roupas e sapatos em bom estado. A campanha traz como lema ‘doe calor para quem precisa’ e busca mobilizar a população em um gesto simples, mas que pode aquecer o inverno de quem mais precisa.