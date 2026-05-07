Ibirá reabre piscinas do balneário com águas medicinais aquecidas

As piscinas do Parque Balneário das Termas de Ibirá foram reabertas no último final de semana, em evento festivo promovido pela Prefeitura de Ibirá. O espaço, fechado há cerca de 1 ano e 4 meses e que já enfrentou períodos de abandono, reabriu ao público com águas medicinais conhecidas pelas propriedades terapêuticas e, o melhor, aquecidas a cerca de 34º C.

Ibirá é reconhecida como estância hidromineral desde 1942 e se destaca pelas águas ricas em minerais como o vanádio, além de características alcalinas e bicarbonatadas — consideradas raras no Brasil e associadas a benefícios para a pele, digestão e circulação. O local é muito procurado por pessoas que buscam relaxamento e tratamentos de saúde naturais.

O complexo das Termas conta com cinco fontes naturais — Ademar de Barros, Carlos Gomes, Jorrante, Saracura e Seixas — utilizadas tradicionalmente em banhos terapêuticos.

Segundo a prefeitura, o parque funciona todos os dias, das 9h às 17h30, com valor de R$ 5 para entrar com o carro. Já o conjunto de piscinas abrirá somente nos finais de semana e feriados, na mesma faixa de horário, com valor inicial de R$ 30 por pessoa.

No Balneário Evaristo Mendes Seixas, são oferecidos banhos de imersão, hidromassagem, sauna, chuveiro e ducha escocesa. Os serviços vão de R$ 10 a R$ 35, com desconto de 50% para aposentados na imersão – em vez de R$ 30 eles pagam R$ 15. O funcionamento é das 15h às 18h30 às segundas, 10h às 18h de terça a sexta, e 9h às 17h30 nos finais de semana e feriados.

Além do balneário e as piscinas, o parque conta com estrutura de lazer em meio à natureza, com lagoas e áreas de convivência. Todo o espaço passou por reformas e melhorias, conforme divulgações feitas pelo governo municipal, visando à retomada do turismo local e ao fortalecimento da vocação histórica de Ibirá como destino voltado ao bem-estar e à saúde.