Santa Adélia participa do Conexão APM em São José do Rio Preto

O município de Santa Adélia esteve presente em mais uma etapa do Conexão APM, promovido pela Associação Paulista de Municípios, realizada na terça-feira, 20, em São José do Rio Preto.



Representaram o município os servidores Eva Vilma do Carmo Poletto Donato, Luiz Sergio Donato Junior e Samir Raydan, além da secretária da Saúde, Gabriela Serrano, que acompanharam programação voltada a temas estratégicos da agenda municipalista.

O prefeito Ciro Costa também participou de uma das etapas da Conexão APM, em Ribeirão Preto, e destacou a importância do evento para a troca de experiências, o diálogo institucional e o fortalecimento da gestão municipal.

O evento abordou assuntos centrais da agenda municipalista, com foco em iniciativas de sucesso e boas práticas para o fortalecimento da gestão e da governança local, como finanças públicas, reforma tributária, saúde, educação, comunicação pública e ações coletivas em defesa dos municípios.



Um dos destaques do evento foi a participação do secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, que tem acompanhado o Conexão APM em todas as etapas do projeto, reforçando a importância do diálogo permanente entre os municípios e o Governo do Estado.

“A participação de Santa Adélia reforça o compromisso da Administração Municipal com a capacitação contínua, a troca de experiências e a busca por uma gestão pública responsável, eficiente e focada no interesse da população”, enaltece o governo municipal.