Região
Palmares Paulista recebe Carreta da Mamografia no Mês da Mulher
Foto: Célio Messias/Governo de SP - Carreta oferece mamografia gratuita para pacientes em Palmares Paulista
Unidade móvel atenderá pacientes de 17 a 28 de março com intuito de zerar a fila de espera
Por Da Reportagem Local | 12 de março, 2026

A Prefeitura de Palmares Paulista firmou nova parceria com o Governo do Estado de São Paulo para que o município receba novamente a Carreta da Mamografia, reforçando o compromisso com a prevenção e o cuidado com a saúde feminina.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao exame preventivo e avançar na meta de redução da fila de espera para mamografias. A atendimento em Palmares Paulista será de 17 a 28 de março, marcando o Mês da Mulher.

Mulheres a partir de 35 anos devem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência para obter informações sobre encaminhamento e agendamento.

A prevenção é um dos principais aliados no diagnóstico precoce do câncer de mama. Quanto antes o cuidado, maiores as chances de tratamento eficaz. “Estamos trabalhando sério para fazer o melhor para a saúde da nossa população”, ressalta o prefeito Lucas Assumção.

 

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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